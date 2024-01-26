屏東大學攜手全台學校，將科技VR與元宇宙導入教學現場，加強學生學習印象。（林和生攝）

隨著科技進步，為提供教育現場多元學習機會，屏東大學與全台22縣市、152所示範學校，嘗試將5G新科技配合VR虛擬實境與元宇宙導入課程，經過一年試辦，26日於屏大分享成果，眾人對於課程中身歷其境的課程模式印象深刻。

總計畫主持人屏東大學教授吳聲毅表示，全球5G科技積極布建，不僅傳輸量高、速度快，當時就想如何導入教學現場，以現階段普及發展的VR沉浸感及元宇宙的臨場感，不僅作為跨校交流或現場觀摩，都不受時間與空間限制，確實改變過去單純在教室裡頭的授課模式。

他舉例，有一名超過30年教學經驗的生物老師有感而發地說，科技導入課程真的讓數十年來無法解決的問題迎刃而解，以前講述呼吸道或消化系統，只能藉由文字解釋讓學生理解，現在能直接「進入」人體眼見為憑，全拜科技所賜。

也有校長利用虛擬科技化身媽祖娘娘，講述學校所在位置的歷史、典故，這些教學都讓人耳目一新。高雄旗山國小六年級何奕佳就說，以前在教室上自然課或歷史課都只能憑空想像，但透過VR教學，人物或實體都擺在眼前，絕對會加深印象。

教育部資科司高級管理師林燕珍表示，透過前瞻基礎建設補助，教育部近幾年除以5G新科技為核心、提供沉浸式體驗學習，更進一步提供元宇宙教學資源整合，建置14間XR攝影、實施遠距直播教學，讓過去危險的實驗或無法到達的場域都能實際造訪與操作，未來如果有好的模式，可望整理後擴大使用在教學現場。

屏東大學校長陳永森指出，屏東大學一直致力於虛擬實境內容的開發與教育，除了資訊學院建立VAR體感研究中心外，教育學院也透過VR進行正念治療研究，本著大學社會責任精神，盼一起攜手元宇宙教育的推動。