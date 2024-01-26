睽違10年，黃色小鴨將在明天重回高雄港愛河灣，高雄市府卯足全力宣傳，不僅路上有輕軌小鴨列車，海上有小鴨渡輪，眼尖民眾過馬路時，還發現海邊路的行人交通號誌燈，小綠人的上方竟出現「I'm back」、「搭捷運看小鴨」的圖騰與字樣，直呼實在是「太可愛了」。

繼2013年轟動全台後，黃色小鴨將於明日（27日）重現高雄港愛河灣，近日民眾走在高雄街頭，處處可見可愛小鴨，也為2024高雄燈會做最好的宣傳，不過，更驚喜地是，有民眾行經海邊路、英雄路，在停等紅綠燈時，竟發現號誌燈裡也游進「黃色小鴨」，還寫著「I'm back」字樣，引發網友熱議。

有網友說，「太無孔不入了吧」、「怎麼會這麼卡哇伊」、「呱起旋風、所向披靡」、「可愛就藏在細節裡」，高市府則指，這是為了慶祝黃色小鴨回歸，特別設定的動畫式行人專用號誌。

高雄輕軌列車已彩繪上黃色小鴨圖案。（圖，高雄市府提供）

市長陳其邁也在臉書粉專為小鴨回歸宣傳，建議要看小鴨的民眾，明起搭輕軌真愛碼頭站、旅運中心站下車，而光榮碼頭站熱門日1/27、28；2/3、4、8、10~14、18、24、25 日中午12時至晚間10時取消上下客服務。

黃色小鴨無孔不入，計程車身上也有黃色小鴨圖案。（圖，高雄市府提供）