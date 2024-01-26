坤達和丁噹、李佳穎日前拍攝〈最好不要再遇見你〉MV。（相信音樂提供）

丁噹近來推出新單曲〈最好不要再遇見你〉，釋出後就登上KKBOX即時榜冠軍、馬來西亞華語新歌和綜合新歌日榜雙冠軍。MV由丁噹、人氣天團Energy坤達、都會劇《此時此刻》李佳穎領銜主演，坤達和李佳穎飾演一對準備迎接新生命的夫妻，丁噹則是飾演坤達的前女友。

丁噹詮釋在多年以後，和坤達在餐廳相遇，同一家的餐廳，相似的場景，但身邊的人卻不是自己了，再次遇見會是想在前男友面前捶胸痛哭，但最後還是選擇了跨越了執念，向過去的自己好好告別，學會坦然面對每一次別離。

MV中令人印象深刻的單膝下跪求婚橋段和哭戲，都是坤達真情流露額外加碼演出，丁噹和坤達在現場哭得令人揪心，坤達笑稱當時心裡想著「早上7點，都天亮了還不能回家」，但其實身為專業演員的他，是完全投入MV劇裡情境，也說：「丁噹哭得像淚人兒，她說哭就哭，很棒。」

坤達、李佳穎提及對丁噹的第一印象都稱讚是實力派歌手，沒想到連演戲都這麼會演，能唱又能演。丁噹感謝在兩位實力派演員的助陣下，以及導演的執導下讓她更快進入角色。MV裡李佳穎飾演孕婦，在現實生活中升格人妻的李佳穎，在MV裡飾演孕婦，即使導演喊卡，她手不自覺地摸著肚子，十分投入角色，她靦腆地說：「會想像自己當媽媽，是個好兆頭。」聽到這番話的丁噹，也開心地說：「開年時刻拍了這MV，象徵喜氣的感覺。」