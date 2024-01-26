呼叫全台BROS.們！日本人氣男星福山雅治首部演唱會電影《Fukuyama Masaharu Live Film Kotodama no Sakiwau Natsu ＂Boy Meets The Music＂ @Nippon Budokan 2023》，由福山雅治親自擔綱導演，包含現場演出、影像、聲音的整體內容監修，台灣將於福山雅治生日當天2024年2月6日起限定上映，與台灣粉絲一同慶生！今日公開電影入場特典為「日本武道館原版演唱會紀念節目單」，邀請觀眾進戲院感受一場「超越LIVE表演的理想體驗」，敬請把握機會收藏！

日本男歌手福山雅治，1990年以創作歌手身分發行首張單曲〈追憶の雨の中〉正式出道，此後活躍在音樂、戲劇、電影、廣播各領域，是日本最具影響力的人氣男神。福山雅治透露之前就有人找他製作演唱會電影，起初他並沒有很大的熱誠，認為真正的熱情和刺激只有在現場演唱會上才能找到，然而在最新錄製器材加入後決定開展這項計畫，提及：「在一個可以近乎完美地再現『杜比全景聲』的聲音工作室中，我終於明白了製作這部電影的意義。我想透過這部電影傳遞的不是模擬現場演唱會的體驗，而是以2023年最新技術，追求我心中『理想的LIVE聲音』和『理想的LIVE視覺』，呈現一場『超越LIVE表演的理想體驗』給觀眾。」

電影以「那年夏天的少年是以前的我」舞台自傳形式呈現，身為本片導演的福山雅治思考這部作品的主題時，就提議由曾經合作電視劇《Last Man-全盲搜查官-》的童星柊木陽太來詮釋，說道：「透過柊木陽太來扮演『少年時代的福山』，我們能夠呈現『童年時的自己將遇見 2023 年的自己』的故事。」從少年走進日本武道館為開頭，帶出會場裡上萬人的熱情歡呼，本片全程使用超過40台攝影機拍攝，包括無人機與360°全景鏡頭，以及杜比全景聲（Dolby Atmos®）環繞音效技術，高品質捕捉現場演出與聲音細節，也結合了福山雅治家鄉長崎的美麗風景和特效元素，希望打造一場在戲院裡的精緻音樂體驗。

今日公布的電影入場特典「日本武道館原版演唱會紀念節目單」，正面為福山雅治彈著吉他的圖像以及電影拍攝的2023年8月13日演唱會表演現場的日期和時間，給粉絲們一種參加現場演場會紀念門票的感覺；背面則是演唱會電影的演出曲目，包括了福山雅治為電影所挑選的名曲〈零 -ZERO-〉、〈虹〉、〈Squall〉、〈想望〉等。戲院贈送方式：凡購買《Fukuyama Masaharu Live Film Kotodama no Sakiwau Natsu ＂Boy Meets The Music＂ @Nippon Budokan 2023》電影票1張，即可於購票影城兌換領取「日本武道館原版演唱會紀念節目單」1張。入場特典於場次開放購票即兌換領取，不得跨影城領取，數量有限，送完為止。