春節連假將至，交通部公路局為此制定大眾運輸疏運計畫，並於這次春節連假實施多項客運票價及轉乘優惠措施，以利紓緩各景點人車流。新竹區監理所今在記者會公布疏運優惠措施，包括國道客運、轉乘優惠、景點疏運、景點接駁、等資訊，鼓勵民眾連假期間多搭乘大眾運輸工具。

新竹區監理所中壢監理站表示，交通部公路局於春節連續假期推出疏運優惠措施，2月7日至2月14日，88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠，另搭乘國道客運、高鐵、台鐵在10小時內轉乘在地公路客運享有1段票或基本里程免費。乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、台鐵及高鐵紙票乘客也可利用台鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡，再於10小時內使用該電子票證搭乘在地客運即可享轉乘優惠。

中壢監理站指出，前往桃園各區觀光景點，建議搭乘「台灣好行」景點接駁觀光巴士，桃園地區有501大溪快線、502小烏來線、503石門水庫線、506東眼山線，全年皆有一日券措施，對於輕旅行或背包客都是不錯的選擇。

至於六福村與小人國遊樂區，車流預估集中在2月10日至2月13日初一至初四間，公路局已協調客運業者於疏運期間機動加開班次，包含5653中壢到六福動物園線以及5350台北市經小人國到六福村線。

另自2月8日起至2月14日，東部加碼優惠方案在地有腳租賃優惠及四人同行一人免費方案，以下優惠二擇一：在地有腳租車優惠，持東部國道客運去程票證享指定業者租車優惠；持東部國道客運來回票並租車者，享車票折扣，租汽車折抵200元、租機車折抵100元。

同時推出四人同行一人免費方案，但凡持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票再退抵200元。優惠詳情請至交通部公路局網站(http：／／www.thb.gov.tw)及台灣好行旅遊服務等官網查詢。

此外，新竹區監理所也呼籲民眾在春節期間選擇公共運輸工具，降低交通壓力，並建議使用iBus app查詢交通資訊，以便及時掌握行程動態。

新竹區監理所長吳季娟表示，交通部將持續關注節日期間的交通狀況，並致力於提供最佳的運輸服務，確保民眾能夠安全、順利地抵達目的地。針對民眾的出行安排，交通部會全力支持與協助，並提供詳盡的資訊及指引。