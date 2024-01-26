小S（徐熙娣）和許雅鈞2005年結婚，去年一度傳出許雅鈞和啦啦隊正妹等一群人聚餐緋聞，但對方表示根本和許雅鈞沒私交。最近小S在節目裡坦言已對老公不具性吸引力，有次她脫光光問另一半：「Baby，你是不是真的很不愛我了？」許雅鈞連忙說沒有這種事，但卻沒抬頭看她一眼。

小S最近在《小姐不熙娣》聊到跟老公的感情已經不如以往濃烈，她表示家中的浴室是馬桶跟淋浴間中間隔著一片玻璃，有次許雅鈞在上廁所的時候，小S正在裡面沖澡，她笑說自己邊洗邊看老公會不會偷看她，結果發現老公低著頭認真在玩手機遊戲，洗完澡後小S便跟老公攤牌，問對方是否已經不愛她。

熟女人妻有魅力？小Ｓ約尪「夫妻溫存」屢遭拒！全裸站面前嘆：連正眼都不願看？【#小姐不熙娣】20240111 完整版 EP476 Vicky 蔡逸帆

小S無奈追問自己就算是全裸，許雅鈞都不肯看她，對方急忙解釋：「很性感」，卻連正眼都沒瞧她一下，說到此，小S忍不住問在場來賓：「是不是很可惡？」她更說到以前在家裡她只要沒穿內衣，激凸明顯，就會被許雅鈞要求去房間換一件衣服，現在卻把她當空氣，只管教女兒在家的穿著。

談到許雅鈞聚會多一事，小S說有次許雅鈞要出門前，自己故意坐上老公大腿，想要和許雅鈞親親抱抱溫存一番，卻被許雅鈞打槍，自稱感冒，小S說不在乎，許雅鈞仍表示害怕傳染給她，藉著稱朋友還在等，快速離開衝出門離開，讓小S相當受挫。