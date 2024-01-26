警政署26日舉行今年度第一次、農曆年前的署務會報，總統蔡英文及內政部長林右昌都親自到場，感謝警方的辛勞及努力，蔡英文並頒贈維護治安獎勵金給各縣市警察局及各警察單位，跟大家拜早年。

內政部長林右昌到場致詞。（林郁平攝）

蔡英文表示，這個月剛結束總統和立委選舉，選舉活動或是投票日當天，都有賴警員同仁維持秩序，大家辛苦了，感謝大家在日常生活中的每一個角落，盡心盡力保護人民安全、穩定社會秩序。

蔡英文頒發治安獎勵金給各警察單位。（林郁平攝）

蔡英文頒發治安獎勵金給各警察單位。（林郁平攝）

蔡英文說，去年針對國人關切治安議題，政府與各位人民保母一起努力持續推動精進作為，像是防制詐騙完成打詐5法修法，加重詐欺罰則；為查緝槍枝犯罪，全國實施5波檢肅行動，也完成修法，將非法持有模擬槍械加重刑責，嚴懲幫派和組織公然開槍可判刑7年以上；掃黑行動去年警政署有9次專案行動，查緝幫派組織497個和不法所得超過6300萬元；在打擊毒品，去年刑事局破獲全國最大宗安非他命走私案，這些都是警察同仁努力成果，新的一年期許警政署積極落實各項任務，也要滾動調整治安策略，讓警員因應新興犯罪手法。

蔡英文頒發治安獎勵金給各警察單位。（林郁平攝）

蔡英文頒發治安獎勵金給各警察單位。（林郁平攝）

蔡英文表示，這幾年政府多管齊下給警察同仁更大支持，包含提高警勤加級，調整超勤加班費上限，增加幹部職務，還有改善警察廳舍空間，去年啟動精進員警執行安全方案2.0，強化教育訓練以及充實警用個人裝備，未來政府會持續努力提升警察同仁的工作條件和環境。