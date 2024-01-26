過去的台北市購物廣場京華城未來將改建成頂級商辦園區，但被爆出在前台北市長柯文哲任內，北市府2度放寬容積率，從560％上升至840％，遭質疑圖利400億元，監察院表示有重大違失，24日對台北市政府和所屬的都委會、都發局提出糾正。對此，立委王鴻薇披露一段選前跟北市副市長李四川的對話，李稱，「現在是藍白合，我也不好意思講什麼」。

王鴻薇昨（25）日在節目《少康戰情室》指出，很多事都是選舉考量，監察院對京華城案子為什麼選後再做，現在這個等於當年柯市府給高的容積率，說難聽就是一個爛攤子，要讓蔣市長任內去解決。

王還提到，柯P當市長時常常都會罵，藍綠都追加預算，自己任內絕對不要增加預算，「但實際上有啊，那時我當議員，像剛剛講的第一果菜市場，還搞出一個減項發包，這不是換湯不換藥嗎？」

王鴻薇還提到，她之前還跟「川伯」李四川聊到相關話題，對方說，「現在因為藍白合的關係，我也不好意思講什麼」。王還稱，川伯對市政是很懂的，有一次跟黃珊珊槓起來，李四川就直接說，「黃珊珊搞不清楚，市政還有工程我都比她懂太多了，如果讓她出來講，她講不過我的」。對於李四川那時候的反應，王鴻薇直言，有抑制住，也沒有講很多。