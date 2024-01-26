總統當選人賴清德副總統、副總統當選人蕭美琴今天到嘉義市辦謝票感恩會，受到熱情歡迎。（廖素慧攝）

總統當選人賴清德副總統、副總統當選人蕭美琴今天到嘉義縣市辦謝票感恩會，賴允諾會大力促成台積電落腳嘉義縣，還強調，30年風水輪流轉，政府過去重北輕南，他會推動「均衡台灣」的競選政見，22縣市要均衡發展，對嘉義市的建設也不會跳跳過，在野黨執政的縣市也要照顧。

副總統當選人蕭美琴今天到嘉義市謝票感恩。（廖素慧攝）

總統當選人賴清德副總統、副總統當選人蕭美琴今天到嘉義市謝票感恩，鄉親熱情合照。（廖素慧攝）

賴清德在嘉義縣的感恩會上提及，他問翁章梁縣長台積電有沒有確定要來？但還沒有宣布不能講，台下充滿笑聲。

隨後賴清德強調，「我會大力促成」，因為嘉義有土地，不過需要國科會的協助，因為科學園區是中央主管，所以未來盡力來配合地方、縣長，共同來推動，讓台積電可以落腳在嘉義縣。

賴清德還說，30年風水輪流轉，過去政府重北輕南，現在要均衡發展，他認為22個縣市應該要平等、均衡，產業是第一種，台灣未來最重要的無人機產業就只有在嘉義縣，另外，台積電最先進的製程也有可能在嘉義縣，未來帶來的效益會非常大。

賴清德還提到他當台南市長時，積極爭取台積電到台南，如今成果有目共睹，現在半導體最先進的3奈米製程就在台南，台南科學園區產值已經超過新竹。

賴清德又說，台積電每請1個員工，協力廠商就要請8個，薪水也都比較高 ，所以孩子不用離鄉背井，他會與大家要一同努力，讓農業大縣變成工商大縣，未來邁入科技大縣。

翁章梁表示，無人機業者跟他說，賴清德當選總統，業者團隊就可以繼續再往前衝了，因為國防政策與無人機的發展不會因為政黨輪替而有變數，會穩定帶領台灣捍衛台灣主權，是賴清德總統很清楚對國人的宣示。