屏東縣長周春米(中)視察賣場並發送簡易試劑，並發送，讓民眾在家可以實驗檢測。(林和生攝)

農曆春節是民眾採買年貨食品旺季，屏東縣長周春米26日帶領縣府團隊，前往超市大賣場宣導食安，巡視大賣場肉舖、散裝糖果等商品，並現場示範操作簡易試劑並發送，有媽媽帶著小朋友來領取，讓孩子在家中可以實驗檢測，從小建立食安觀念。

周春米表示，民眾著手採購各式年貨食品，除了食品製造業現場供售外，傳統市場、年貨大街、大賣場也是採買首選，屏東縣政府衛生局為確保各種場域販售食品皆符合相關食品安全衛生規定，特別規畫「年貨大街暨應景食品販售業宣導、抽驗及標示查核」等計畫，讓縣民在歲末新春之際，能安心採購年貨。

「最重要的是注意食物保持新鮮」，周春米指出，民眾選購散裝食品時，應注意是否標示品名及原產地，購買食品首先以完整包裝為首選，堅守「五不原則」，包括標示不清不買、過於鮮艷不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買；調理食品也有「五要原則」，包括手要洗乾淨、食物要新鮮、生熟食要分開、要徹底加熱、要適當保存。

屏縣府消保官吳清宜則建議，民眾採買生鮮食品最好選擇有信譽的商家，注意價格、重量等資訊是否標示，如果有任何疑慮可向衛生單位檢舉，或者撥打1950消費者服務專線。