上百粉絲擠爆小港機場出境大廳，在Super Junior出關時大喊「歐爸！」熱情接機。（任義宇攝）

韓國偶像團體Super Junior，即將於27日、28日於高雄巨蛋舉辦「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」演唱會，其中7位成員於今天下午2點25分抵達高雄小港機場，上百名熱情粉絲擠爆出境大廳喊「歐爸！」

韓團Super Junior上次來台已是2022年底在台北小巨蛋演出，去年底宣布重返台灣，於高雄巨蛋在今年1月27日、28日舉辦「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」演唱會，2場次共2萬張票於去年11月26日開賣，不到1分鐘就遭熱情粉絲秒殺。

不少Super Junior粉絲手做舉牌歡迎偶像到來。（任義宇攝）

有粉絲手舉Super Junior團員銀赫、東海應援牌，說「兩天門票都買好了！」，準備一睹偶像在舞台上大放光彩。（任義宇攝）

在演唱會前夕，Super Junior成員今天搭乘華航CI165班機，於下午2點25分抵達高雄小港機場，出境大廳早就被熱情粉絲擠爆，9名團員中除除希澈與圭賢外，利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭陸續出關向粉絲招手，整座出境大廳「歐爸！」吶喊不間斷。

有粉絲手舉Super Junior團員銀赫、東海應援牌，一路接機到團員搭車離開，接受訪問時表示，追星Super Junior多年，甚至還遠赴韓國去見偶像，這次難得到高雄開演唱會「兩天門票都買好了！」，準備一睹偶像在舞台上大放光彩。