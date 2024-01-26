澳洲拆了MRH-90直升機，拒絕提供烏克蘭。

近幾個月來，澳洲陸軍一直以故意破壞和掩埋殘骸的方式，想擺脫退役機隊中有問題的 「北約直升機工業」（NHIndustries）NH-90 戰術運輸直昇機 （TTH）。如今烏克蘭提高賭注，正式要求取得這些不受歡迎直升機的任何剩餘部分。

然而，據《動力》（The Drive）網報導，NH-90是最現代，也最昂貴的直升機之一。消息人士提供的影像和錄影顯示，起碼有6架NH-90被摧毀到回生乏術。它們被拆得幾乎只剩空殼，等著被送往澳洲皇家空軍安伯利基地（RAAF Base Amberley）。

澳洲國防部證實，他們正與「空巴澳洲太平洋」（Airbus Australia Pacific）和「北約直升機工業」合作，從 MRH-90 （澳洲版NH-90）機隊中取得關鍵備件，以供其他NH-90用戶使用。它還說，將以環保並符合成本效益的方式，處理剩餘的機身和系統。

傳統上，澳洲軍方會將退役軍機，如最近退役的F/A-18A/B+「大黃蜂」（Hornet）和較舊的C-130H機隊，存放在由承包商維護的機庫中，直到透過澳洲國軍（ADF）辦公室找到獲批准的買家轉賣。不過，澳洲國防軍對相當新的NH-90直升機，卻採取了激進得多的作法。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）16日說，MRH-90在昆士蘭發生墜海事故，導致4名軍人喪生後，他們已做出立即停飛機隊的正確決定。他並指出，坎培拉已決定，要用「黑鷹」（Black Hawk）直升機加以汰換，而他們也立即執行處置策略。而第一步就是聯絡其他用戶，看對方有沒有興趣買直升機構架，可是沒人感興趣。接著他們和空中巴士（Airbus）合作，看有沒有任何潛在顧客，但還是沒人感興趣。於是他們擬定處置策略，拆解並銷售備件，好讓納稅人的錢能發揮最佳價值。

事實上，從去年10月起，澳洲陸軍就悄悄進行這摘取零組件的處置計畫。除了澳洲專業國防媒體外，幾乎沒有進行任何公開討論，直到烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）正式提出請求，懇請坎培拉提供剩餘的NH-90機隊。而無論在澳洲或西方世界，這都引發烏克蘭支持者在社群媒體上的廣大迴響。然而，坎培拉在與這些支持者進行另一場尷尬的社群媒體論戰後，16日已正式回絕基輔的請求。

而康洛伊在解釋拒絕布達諾夫請求的原因時說，拆除備件和處置MRH-90已經進行了好幾個月後，烏克蘭才正式提出採購要求。但要讓這些直升機能恢復飛行，需要耗費大量時間和納稅人的錢。她並強調，目前仍在進行多起事故調查，以確定昆士蘭MRH-90墜海事故的原因。因此，要是放棄已經鎖定的處置策略是不負責任的。」