同欣電去年12月營收10.86億元，年增1.50%、月增4.29%，創下14個月單月新高；去年第四季營收31.73億元，季增19.01%、年減3.51%；累計全年營收為115.84億元、年減17.67%，仍寫下歷年第三高。法人預估，同欣電2024年營收力拚個位數成長，獲利可望成長四成，EPS優於去年表現。

受惠車用客戶拉貨動能延續，同欣電2024年營收可望持續成長，陶瓷基板營運展望正向。目前來看，車燈會帶動陶瓷基板的需求，同時陶瓷基板也有打入日系手機CIS廠，陶瓷基板營運展望正向。進一步預估，同欣電車用CIS包含美系及日系兩大客戶，雖然短期成長動能趨緩，但客戶去化庫存暫告一段落，八德新廠產能開出，車用CIS今年下半年預估表現優於今年上半年，並持續看好2025年會有明顯成長；手機CIS方面預估與去年持穩。

長期光通訊與低軌衛星會帶動RF模組需求成長，RF模組方面，同欣電有出100G/400G/800G的相關產品，低軌衛星的模組皆為美系客戶。