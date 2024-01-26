「韓流帝王」Super Junior為慶祝成軍18周年，27、28日在高雄巨蛋舉辦「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」，除了忙內圭賢，隊長利特今（26日）率領藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭共7人於下午2點25分抵達高雄小港機場，上百名熱情粉絲擠爆出境大廳喊「歐爸！」

粉絲手舉利特、希澈看牌等待偶像。（任義宇攝）

有粉絲準備寫著銀赫本名赫宰跟東海的看牌在機場守候。（任義宇攝）

7人見到現場百位熱情粉絲，紛紛開心揮手致意，利特更拿出手機錄製，留下珍貴畫面。利特、神童、始源近日組成限定第5代男團L.S.S.，上各大音樂節目宣傳新歌，3人今早穿著紫色格紋打歌服現身仁川機場，在等紅燈時更是把握時間，大跳新歌舞蹈，讓一旁的藝聲、銀赫、東海看傻眼。

高雄小港機場聚集百位ELF。（任義宇攝）

隊長利特用手機反拍粉絲留念。（任義宇攝）

圭賢提前於25日抵台，透過社群與粉絲互動，他今早分享他在雨天造訪龍山寺等處的照片，嘴甜地向台灣E.L.F示愛：「下雨天了怎麼辦，我好想你」，讓粉絲們更加期待與他們見面。