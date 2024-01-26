寒假來臨，也是大家最期待的春節假期，這歡樂假期八德分局也不缺席，25日在八德區角樂園農場舉辦「遠離幫派射手營」。這次活動以防制少年「遭吸收加入幫派」為主題，以團體遊戲「黑幫殺手」帶領參加學員團隊合作擊敗黑幫，並邀請日光書房陳健榮牧師分享人生勵志故事「抬頭，擁抱日光」，期勉與會的青少年人生不走偏，堅持正途，靠自己努力來定義自我。

八德分局也特別於活動現場展示由桃園市議員許家睿向市府爭取補助款，為八德分局添購「擬真新興毒品模型」、「仿真毒品氣味」、「施用毒品實境模擬體驗VR」及「體驗煙毒模擬眼鏡」等反毒宣導教具，讓現場青少年可以看得到、摸得到、聞得到、感受得到，深刻體驗「毒品」可能造成的危害及毒品傳播途徑，了解各種毒品樣式與對人體危害情況，服用後的身體狀況，以強化反毒知識與意識。現場學生紛紛表示：從沒想過施用毒品後的世界是這麼迷濛暈眩不適，若日後生活周遭聞到類似氣味，會有所警覺並儘快遠離，避免遭受侵害。

八德分局分局長王鉉仁表示，八德分局希望藉此活動，讓青少年透過活動體驗，了解毒品、幫派等危害，遠離低頭族文化，寒假期間請家長多多留意孩子的生活作息及交友情形，讓孩子享受一個充實、快樂、安心的寒假。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！