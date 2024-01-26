高雄輕軌又挨撞！輕軌列車在今天下午1點13分順行經過富國路口時，遭一輛銀色小轎車撞上，列車緊急停車，所幸沒有造成人員受傷，高捷公司立即引導乘客至鄰近車站繼續搭車。

高捷公司表示，高雄輕軌列車在C24愛河之心站，往C25新上國小站順行方向行經富國口時，遭自小客車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客及汽車駕駛均沒有受傷，輕軌列車也僅飾板板輕微受損，清車後司機員引導旅客至其他車站或改搭其他交通工具。

鼓山分局警方表示，自43歲鍾姓自小客車駕駛從大順一路西向東行駛，於富國路口時違規左轉與輕軌在共用路口發生擦撞，雙方駕駛經酒測均無酒精反應，所幸沒有造成人員受傷。

警方進一步表示，輕軌車輛於1時35分復駛，詳細肇事原因仍須進一步調查釐清。高捷公司則說，若經警方確認為自小客車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償，呼籲用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。

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