STANCAVE將於2024年3月8到11日，在台北花博爭艷館舉辦為期4天的「2024 COOL x STANCAVE 台灣運動文化展」。本次展覽將打造史無前例的豪華啦啦隊陣容，邀請35+位的職棒職籃啦啦隊女孩出席，IG追蹤人次超過600萬，女神們將舉辦個人見面會，近距離與粉絲們互動。

出席名單中包含「樂天女孩Rakuten Girls」琳妲、宋宋、Rina、穎樂、嘎琳、小紫、儷軒、若潼、凱伊、溫妮、卉妮；中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」冼迪琦、曼容、凱蒂、君白、畇二；臺北富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」慈妹、潔米、秀秀子、檸檬；新竹御頂攻城獅「慕獅女孩Muse Girls」瑟七、詩雅、霖霖、小映；桃園璞園領航猿「Pilots Crew」牙牙、容容、心璇、沛沛、油米；美式啦啦隊「Luxy Girls」夏芝、雪莉；味全龍「小龍女 Dragon Beauties」 小珍奶以及牛奶、Dora、Amber等人氣啦啦隊女神。

見面會中除了訪談、合照簽名等環節，女孩們將直接帶粉絲們一覽展會各區，體驗攤位特色，並於三大職業球隊獨家策展中（中信兄弟棒球隊特展、臺北富邦勇士籃球隊特展、樂天女孩啦啦隊特展）與球迷朋友們見面。現場凡持有女孩合照券即可上台與啦啦隊們拍照，啦啦隊合照券可於STANCAVE售票電商平台購票時一併加購，各位鐵粉們千萬不要錯過！

4天展期內將規劃豐富活動，同時搭配實力派主持陣容，包含知名主播張立群，球場主持一哥林志彥，臺北富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊應援團長TRAVIS，人氣女神梔梔，富邦悍將官方頻道主持人ANU阿努。

人氣嘻哈歌手串燒表演則是活動另一大亮點，將於活動主舞台展開一系列的經典嘻哈歌曲，為展會現場增添火熱動感氣氛，炸裂全場。歌手陣容包含：肌肉棒子Green Father 比杰、來自台中的純西海岸團體-西屯純愛組、台灣警察POPO J、生猛饒舌新星-潮州土狗、音樂才子Teezy。表演結束後，人氣歌手們將於綜合運動場舉辦嘻哈歌手1v1鬥牛對抗賽，打造嘻哈圈的巔峰籃球對決，讓不少好奇嘻哈歌手們籃球實力的朋友們相當期待。

本次展會門票正於七大售票平台同步熱賣中，包含：STANCAVE台灣運動售票電商平台、ibon售票系統、FamiTicket全網購票網、O2Gether、udn售票網、KKTIX以及ACCUPASS活動通。各平台也推出超值限定優惠，包含啦啦隊合照券、限定聯名服飾、高鐵門票85折等，凡購買門票即贈送知名健身品牌會籍及大魯閣電子體驗券，讓不少網友們都大喊CP值爆表。