縮小1／12的主燈「福氣龍來」模型亮相，屆時燈會期間每半小時主燈搭配歌手王品澔（右）演唱《YOU ARE THE ONE》展演。（楊靜茹攝）

南投副縣長王瑞德26日主持南投燈會記者會，他與來賓揭曉主燈模型。（楊靜茹攝）

南投燈會去年推出粉紅兔兔主題燈區爆紅，吸引500多萬人次朝聖，今年13公尺高主燈「福氣龍來」搭配歌手王品澔演唱《YOU ARE THE ONE》展演，還攜手療癒系插畫「LAIMO馬來貘」、「爽爽貓」設置主題燈區，26日記者會，縮小1／12的主燈亮相，吉祥物馬來貘、爽爽貓也雙雙站台宣傳，預告燈會2月3日開鑼。

南投燈會聯手插畫馬來貘，設置11座馬來貘主題偶燈，推出「可愛貘法度」相關紀念商品。（楊靜茹攝）

遊客賞遊花燈同步進行數位集章活動，集滿指定章數加上南投消費發票500元，可兌換小紅包等商品。（楊靜茹攝）

2024南投燈會「融耀，宜居城市」2月3日至2月25日登場，在南投會展中心及貓羅溪畔設置11個燈區，13公尺高主燈「福氣龍來、龍鳳呈祥」以生肖「龍」為主題，融合南投環山意象，將傳統燈藝結合科技機械動態呈現，副燈則是7公尺高「馬來貘」接棒，另有水上副燈「爽爽貓」，燈會期間推出500台無人機群飛演出馬來貘玩南投等主題圖案佐煙火秀。

南投燈會以生肖「龍」為主題推出的小提燈，深受小朋友喜愛。（楊靜茹攝）

南投副縣長王瑞德26日主持燈會記者會，他與南投縣議員林儒暘、簡千翔、張婉慈、林憶如及南投市長張嘉哲等來賓揭曉縮小1／12主燈「福氣龍來」模型，巨龍、祥鳳盤旋山林象徵守護南投，屆時主燈每半小時進行1場精彩絕倫展演秀，配合歌曲《YOU ARE THE ONE》下巨龍吐出煙霧與鳳凰進行360度展演。

王瑞德說，燈會結合水舞劇場、品牌商展、竹藝沙雕、景觀花海等體驗，再度聯手插畫馬來貘、爽爽貓，設置11座馬來貘主題偶燈，推出「可愛貘法度」相關紀念商品，延續智慧導覽，遊客賞遊花燈同步進行數位集章活動，集章活動也與南投13鄉鎮景點串聯，在燈區與縣內景點集滿指定章數加上南投消費發票500元，可兌換馬來貘紀念幣、小紅包及紀念品。

縣府指出，南投燈會是中部指標性活動，是城市行銷的重要平台，23天燈會期間天天都有水舞劇場，8場無人機群飛演出馬來貘玩南投等圖案，其中5場作佐煙火秀，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來看秀，燈會期間傍晚4時半至晚間7時半每整點台中高鐵站有可統聯客運值達燈會，相關訊息可上樂旅南投臉書粉絲頁查詢。