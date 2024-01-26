農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，且營造工程、鋼鐵業、石化業等進入趕工之高峰期，稍有不慎，極易發生職業災害。勞動部長許銘春及次長等人今(26)天率隊實施春安聯合檢查，共開罰76萬元，並針對部分場所停工，呼籲事業單位務必落實各項安全衛生設施及管理，並對勞工工時及休假等妥適安排。
勞動部部長許銘春表示，去年發生如聯華食品大火、興富發塔吊掉落、明揚大火等職災，營造工地在歲末年終時常因為趕工等導致職災，望透過檢查瞭解安衛狀況，提醒趕工不能忽略職業安全衛生。
今天北區針對三鶯線捷運系統計畫統包工程勞檢，主要違反9項次、局部停工5處，違反事項以墜落、倒塌、被刺等防護措施不足為主，共罰30萬元；中區則對中龍鋼鐵股份有限公司勞檢，違反3項次、局部停工1處，違反事項以墜落、捲夾災害等防護措施不足為主，也處30萬元罰鍰；南區則是對東聯化學股份有限公司高雄林園廠檢查，主要違反12項次，違反事項以墜落、爆炸等防護措施不足，及未落實化學品管理及製程評估作業為主，共罰16萬元。
許銘春強調，「處罰不是目的，改善防災才是重點」，也提醒雇主應確實做好安全衛生措施，保障每一位勞工安全。
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