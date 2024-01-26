街舞是時下不分年齡的熱門潮流，是新世代青少年風靡的藝文活動，為了讓台灣街舞愛好者「敢跳，就要秀！」《中時新聞網》特別規劃《HIGH翻街舞團》企劃，讓不同年齡層的讀者更認識台灣本土舞者，接觸「街舞」、愛好「街舞」。

「Order Attitude」成立於2012年，並於2015年成立自己的舞蹈工作室「OA Studio掌握態度舞蹈工作室」，在台南擁有三間分館，「OA民權一館」經營項目有進階舞蹈教學、表演排練、6-12歲兒童街舞、教室租借、商品製作、商業或公益演出、活動企劃等，另設有青少年培訓課程，固定提供系統化舞蹈訓練資源，並與永康二館合作定期對外舉辦舞蹈成果發表會，且參與全台各大小街舞比賽及活動表演。

「WOAH永康二館」繼民權一館後，於2020年成立，經營項目有基礎舞蹈教學、表演排練、教室租借等，並與民權一館合作定期舉辦舞蹈成果發表會，空間較寬敞，最多可同時容納50人進行舞蹈教學。

「OA Kids安平兒童館」在永康二館開幕後，於2021年成立安平兒童館，提供3-6歲幼兒律動、6歲以上街舞教學、MV舞蹈教學、舞團培訓、接洽兒童商業表演活動，並定期舉辦寒暑假舞蹈營隊，以及舞蹈成果發表會。

舞團「Order Attitude」表示，希望能夠創造出更好的環境及系統去培養舞蹈後代，讓台南這文化古都增添更多不一樣的氛圍及熱情！

得獎佳績：

2017年 HHI Taiwan 世界街舞錦標賽台灣站 亞軍

2017年 Hip-Hop International 世界決賽 台灣代表權「Order Attitude」

2018年 HHI Taiwan 世界街舞錦標賽台灣總決賽 亞軍

2018年 Hip-Hop International 世界決賽 台灣代表權「Order Attitude」

2019年 HHI Taiwan 世界街舞錦標賽台灣總決賽（Junior第六名／Varsity第三名／Adult第三名／Mega Crew第四名）

2020年 HHI Taiwan 世界街舞錦標賽台灣總決賽（Junior第七名／Varsity第四名／Mega Crew亞軍）

2023年 HHI Taiwan 世界街舞錦標賽台灣總決賽 冠軍