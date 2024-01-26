「借錢哥」商圈騙財身背三條通，警見他手上「掛這物」機警逮人。

43歲蔡姓男子常在台中市各商圈出沒行騙，被網友稱為「借錢哥」，日前他再次現身一中商圈故技重施，當時在取締路口違規的員警眼尖發現，立刻上前逮人，果然查獲身背台中、嘉義和台南地院或地檢3條詐欺通緝在身的蔡嫌，將其逮捕歸案，目前遭羈押。

據悉，蔡男去年多次於廟東、一中等商圈閒晃，隨機向店家謊稱「錢包反鎖在車內借錢請鎖匠」、「汽車鑰匙忘在車上遭上鎖」、「錢包未帶」等理由向好心民眾借錢後搞消失，民眾發現遭騙後陸續到派出所報案，也有受騙民眾將其惡行PO上網，因此被網友稱為「借錢哥」。

員警雖調閱監視器得知犯嫌特徵，惟苦於蔡嫌居無定所，經多次通知、拘提皆未到案，無法將「借錢哥」繩之以法。但法網恢恢疏而不漏，蔡男日前晚間疑想故技重施，又到一中商圈閒晃。當時台中市警察局二分局育才派出所警員蕭棋擇正擔服守望勤務，於轄區內易肇事路口周遭取締違規，眼尖發現行人中有名「手戴佛珠」的中年男子疑似多次在一中商圈借錢不還的「借錢哥」。

蕭員立刻追上前盤查，果然查獲身背台中、嘉義、台南等地方法院、地檢署3條詐欺通緝在身的蔡嫌，旋即將他上銬逮捕歸案，蔡男被逮認栽，行動也相當配合，全案移送台中、嘉義、台南等地檢署偵辦，目前已遭羈押中。

中警二分局分局長周俊銘特別呼籲，有心人勿利用他人愛心、學生不知或不能抵抗的情形，佯稱借貸、強買強賣或詐騙財物，警察將秉持毋枉毋縱、嚴查究辦的精神，查緝不法。另民眾如遇類似情事，應立即向鄰近警察機關或撥打110報案，警察將立即派員前往查處，以保障民眾財產安全。