任職金門家扶中心主任近9年的李桂平(右五)將轉任北台南家扶服務，展愛隊長莊嘉銘(前排左二)代表致贈紀念酒感謝他長久以來為地區兒童付出之辛勞。(圖／讀者提供)

出生於烈嶼鄉的金門囡仔洪依帆正式接棒金門家扶中心主任，未來將秉持「哪裡有需要，家扶在哪裡」的使命繼續為家鄉兒童服務。(圖／讀者提供)

金門家扶中心今(26)日下午舉行新、原任主任交接典禮，在家扶基金會行政處長林揚崇監交、及與會貴賓、後援團體及全體同工代表的見證下，出生於烈嶼鄉的金門囡仔洪依帆正式接棒金門家扶中心主任，未來將秉持著「哪裡有需要，家扶在哪裡」的使命繼續為家鄉兒童貢獻一份心力。原任主任李桂平完成了階段性任務，將轉任北台南家扶中心為更多扶助家庭服務。

共同見證這場交接典禮的嘉賓包括家扶扶幼委員會主委楊肅謙、金門縣立委陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣社會處長黃雅芬、烈嶼鄉公所秘書洪國棟、家扶基金會行政處長林揚崇，以及家扶扶幼委員會副主委許燕輝、黃聿標、陳媽愛、委員李淑賢、家扶義工隊溫媽媽服務隊長何淑鳳、展愛隊長莊嘉銘、家扶家友會長陳向鑫及義工夥伴們，儀式場面簡單而隆重，溫馨感人。

金門家扶中心指出，該中心自1967年成立以來，歷經15任主任都不是金門本地人，而新任主任洪依帆是金門囡仔，出生於烈嶼鄉，現年38歲，畢業於朝陽科技大學社會工作系，成為第一位金門土生土長的金門家扶主任。而任職中心主任近9年的李桂平，期間督導各專業服務方案表現良好、積極為兒童爭取受教育權益，更讓金門家扶有真正屬於自己的家，以利拓展更多元且符合兒童需求的服務。

據了解，洪依帆從一線基層社工做起，歷任社工、資深社工師、社工督導等職務，在2011年加入家扶基金會金門家扶中心，經歷家庭經濟扶助、高風險、寄養及兒少保護等專業服務方案，在社工專業與行政管理都擁有豐富的經驗，未來將持續帶領金門家扶團隊持續深耕專業服務。

洪依帆表示，感謝原主任李桂平長期以來辛苦的耕耘及付出，未來自己將帶領金門家扶團隊提供專業服務，重視兒童權益，讓服務更在地化，秉持著「哪裡有需要，家扶在哪裡」的使命為金門兒童服務，也懇請鄉親繼續多給金門家扶支持及鼓勵。

家扶扶幼主委楊肅謙則表示，感謝原主任李桂平對於金門家扶及兒童的努力與付出，讓金門家扶扶幼館順利建館完成，也期許新任主任洪依帆可以持續發揮專業精神，進行資源整合，為金門家扶兒少工作創造新的里程碑，扶幼委員會將是金門家扶堅強的後盾。