國道4號延伸段去年通車，台中市政府交通局為造福公車族，新闢市區公車路線958路「豐原轉運中心-台中車站」，目前已正式上路，上路後原先豐南地區前往台中市區，只能搭乘行駛平面道路的901路等公車，需耗時超過1小時，新闢的958路只需約半小時就能抵達，造福地方交通。

公車958路「豐原轉運中心-台中車站」15日正式上路，串聯豐原轉運中心、豐南地區、十甲路、新建國市場、台中車站等地，並提供固定時刻發車每日20班次服務，另，行駛東區十甲路新增多處停靠站位，強化公車路網及站點。

交通局長葉昭甫表示，新年度開始市府再送給豐原地區交通利多，豐原地區往返台中市區需求增加，豐原地區經高速公路前往西屯區的152路公車頗受好評，不過東區、大里、霧峰等處，仍需搭乘12、202、203、901或700、900路等幹線公車經平面市區道路往返，於是交通局積極開展新路線。

葉昭甫指出，國道4號延伸段通車後，交通局善用國道四號的優勢，開闢958路公車，豐南地區以往前往台中市區，只能搭乘行駛平面道路的901路等公車，需耗時約60至70分鐘，現在新闢958路，只需約30至40分鐘即可到達，節省將近一半時間。