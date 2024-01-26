隨著全球科技業投資重心轉向人工智慧（AI），其他領域裁員潮可能持續到今（2024）年底。邁入2024年不到一個月，全球已有85家科技公司逾2萬名員工丟飯碗，但AI領域卻出現空前的招聘熱潮，同樣是科技業卻出現兩樣情。

CNBC報導，Wedbush Securities董事總經理 Dan Ives表示，Google等科技巨頭狂砸錢押寶AI，同時削減非策略領域的投資。各大企業爭相投入AI軍備競賽，預估估部分領域將持續裁員，而AI人才爭搶大戰卻是前所未見。

Big Technology創辦人Alex Kantrowitz上周指出，零利率時代已過去，公司必須想盡方法降低成本，才能挪出資金來投資。訓練和部署AI的成本非常昂貴，Google已經開始裁員，預期其他大型科技公司也會跟進。

Google日前在核心工程部門裁掉1000人後，執行長Sundar Pichai 上周示警，隨著公司將投資轉向AI，今年將有更多裁員計畫。

微軟25日也表示，為了完成團隊的整併，不得不裁掉視動暴雪（Activision Blizzard）和Xbox部門的1900 名員工，約占該公司遊戲部門的8%人力。微軟去年10月才以690億美元併購動視暴雪。

德國企業軟體商思愛普（SAP）23 日宣布今年重組計畫，將聚焦在關鍵策略成長領域，AI事業尤其是AI事業。本次重組有8千個職位受影響，占全體員工約7%左右。

據科技業裁員追蹤平台Layoffs.fyi數據統計，2024年至今，全球已有85家科技業者裁員，約23770名員工失業。