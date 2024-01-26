台中市計有1萬多家未登記工廠申請特定工廠，目前正由市府輔導合法化，截至昨(25)日止，已核准特定工廠案件達1,986家，位於非都市計畫區計有129家申請核定用地計畫，已核定第13家用地計畫書，近期再新增2家，第14家為大肚區松順精密機械有限公司、第15家為烏日區全隆昱有限公司，核定量全國第一。

經發局說明，松順精密機械有限公司從事CNC銑床，成立於民國80年，在地耕耘已33年，致力五軸加工機的開發研究等，開發機種除通過歐盟CE認證外，更不斷創新，努力提高機台效率及品質，出口多國。松順精密機械有限公司預計投資近1億元，將原不符合建築法規定的老舊建築物，拆除重新打造全新廠房，規劃設置308.85平方公尺隔離綠帶、種植14棵喬木、設置屋頂型太陽光電設備容量約350瓩，再增加新聘員工29人，完成合法後3年內預計營收將成長50%。

全隆昱有限公司為台中市第15家核定特定工廠用地計畫(圖/台中市政府經濟發展局提供)

經發局表示，全隆昱有限公司成立於民國82年，設廠至今30多年來專業生產風管、集風管、鋼管等，公司主要為客製化生產，依客戶需求製造不同尺寸的風管、集風管、鋼管等產品，並前往現場安裝，提供完善售後服務，銷售對象為國內客戶。未來全隆昱有限公司將依規定留設1.5米隔離綠帶，預計設置面積168.61平方公尺種植9棵喬木，並設置屋頂型太陽光電設備容量約300瓩，並於使照前拆除既有雨棚設施，廠房及建築物朝補照方向檢討，完成合法後，3年內預計營收將成長50%。

經發局指出，為協助加速全國特定工廠業者完成土地及建築物合法，經濟部去年10月完成研訂「優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引」，其精簡版本將基地條件、鄰近環境概況、土地使用計畫、土地使用編定、廢(污)水排放計畫、拆除計畫、營運管理計畫及農業用地變更說明書，濃縮精簡在20頁以內，涵括現行法規應備文件中各地方政府審查重點，有別於往年用地變更一大本論文式版本，有效提升送件品質及審查用地計畫人員效率，因減少退補件的次數，預計可加速審查速度至少50%以上。

經發局提醒，一般中小企業主可能因對特定工廠登記、土地及建築物合法化申請程序及法規感到陌生，而委託代辦業者提出申請，據了解，目前台中市代辦納管收費行情不一，費用差異取決於業者土地複雜度、本身條件、辦理時間等因素，並視業者與代辦業者委託契約範圍而定，因此提醒各企業主在委託代辦申請前，應審慎多方比價、瞭解代辦業者專業度及過往實績，也要對申請流程、相關法規有所了解，避免資訊不對稱，產生誤解。

另外，優化版用地計畫除放置經發局官網( https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist )宣傳外，也錄製影片、召開多場家教班教導相關業者採用，如對於相關申請程序有任何疑問，可電洽台中市政府特定工廠登記單一窗口諮詢專線04-23696008，均有專人服務。(臺中市政府經濟發展局廣告)