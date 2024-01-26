美國豔星Jesse Jane曾經演出色情片史上成本最高的系列電影，後來因為轉型，成功跨界進入美國主流演藝圈，最後決定創業賣情趣玩具，加上年紀大了，慢慢淡出螢光幕。沒想到，美國警方前天（24日）上午發現她與男友陳屍在屋內，初步懷疑疑似是因為吸毒過量而亡，享年43歲。但警方強調全案仍在調查中。

根據《紐約時報》報導，奧克拉荷馬州摩爾市警局中尉佛朗科表示，前天上午警方對Jesse Jane與男友同居的住宅進行社福檢查時，敲門沒回應，破門進入驚見2人已經死亡，初步判斷是使用藥物過量，但死因仍在調查中。

美國娛樂媒體TMZ報導，目前尚不清楚Jesse Jane與她男友的死亡時間，但死亡與毒品脫不了關係。而當地電視台《KOCO TV》則指出，現場的殘留的物質已被送往實驗室進行檢驗。

紐時指出，Jesse Jane於1980年出生在德州沃思堡，本名為Cynthia Ann Howell。她生前受訪時表示，18歲以優異成績從高中畢業後，她先是當過模特兒，後來在知名的連鎖美式餐廳Hooters擔任服務生，並且參加選美比賽。直到2003年，她與成人電影工作室簽約，並於色情片《Beat the Devil》首次亮相。

她的代表作是《Pirates》（海盜）系列色情電影，她在其中飾演一群笨拙水手中的大副，並追擊邪惡的海盜。從2005年的首集就花費100萬美元製作，2007年拍攝的續集《Pirates II: Stagnetti’s Revenge》更是斥資800萬美元（現折合新台幣約2.5億元），與當時色情行業的低成本電影相比，獲得相當大的關注。

新聞報導Jesse Jane在家中疑似吸毒暴斃死亡，在網路PTT引起網友熱議，網友紛紛留言表示：「她是我極少數很能用的歐美女優耶，天妒英才」、「真的太震驚了，她才40幾歲耶」、「她真的是傳奇AV女星，AVN跟XRCO都進了名人堂」、「很少有女星能像她一樣在這行紅20年」、「聽到這消息真的難過」、「R.I.P.」。

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