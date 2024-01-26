根據北市交通警察大隊統計，台北市2023年A1類交通事故（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）死亡人數為61人，較2022年減少1人。不過細究年齡層分佈，其中65歲以上長者人數多達32人，佔總數超過一半。對此台北市長蔣萬安在主持會議時也表示，雖然死亡人數比前年減少值得鼓勵，但仍需要針對高齡者加強宣導，也希望在2024年的死亡人數，能比去年減少5％以上。

蔣萬安26日下午主持2024年台北市政府首次交通安全會報，會中交通警察大隊也報告2023年交通事故檢討與分析。交大指出，以6個直轄市做比較，台北市在A1事故的死亡人數上仍維持6都中最低的，且比起2022年，死亡人數也減少了1人，受傷人數則是減少976人，雖然都呈現減少的趨勢，不過未達成去年「減少5％」的目標值。

交大近一步說明，死亡人數以轄區來區分，南港分局與北投分局分別增加了7人及5人為大宗；按照時間來分佈，清晨5至7時及下午17至19時各為10件，佔增數超過3成；另以年齡做區分，65歲以上長者死亡人數佔32人，佔總數超過一半。

南港分局指出，轄區內涉及市民大道與其他支線道路車流量較大，較容易出現交通事故，今年將會加強宣導與取締；北投分局則表示，已經針對各個事故分析事發原因，未來將與交通局研擬改善路口動線等施工。

蔣萬安指出，配合中央實施道路安全基本法，以及台北市政府今年推動交通安全年，未來的目標就是「交安不能等、區區動起來」。蔣強調，不只既有單位要繼續關注交通狀況，若突然出現事故發生次數攀升，或是各局處橫向溝通需要府級協調時，都應該要即時提出；區公所等民政單位，也要在區級會議中加強溝通，並落實日常民眾宣導。