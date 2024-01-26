台東縣關山鎮巨鹿壁畫《心之地》，是藝術家何彥霖參加縱谷大地藝術季作品。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮農會碾米廠外牆1幅高達27公尺、以油漆作為媒材的巨鹿壁畫《心之地》，是藝術家何彥霖參加縱谷大地藝術季作品，不僅廣受遊客歡迎，更入圍世界街頭藝術平台2023年世界最佳壁畫前50名，成為台灣唯一入選作品。

關山水田倒映出藍天，而農會碾米廠外牆近9層樓高的幻獸巨鹿壁畫則格外亮眼。關山鎮農會指出，這幅作品是配合農業部農村發展及水土保持署台東分署的縱谷大地藝術季活動。

何彥霖說，場勘時發現好幾畝田地附近僅有1棟這麼高的房子，加上關山農民都會把米送到這裡碾米、儲存，這裡除了是交會處，也象徵能量的匯聚，他也提及，曾有創作過面積更大的作品，不過《心之地》是目前創作過最高的作品。

關山鎮農會主任彭衍芳表示，當初選點就在米廠，藝術家利用高度創作1隻回眸小鹿，這隻小鹿獲得許多遊客的喜愛。而大地藝術季在鹿野、池上地區有許多令人驚豔的作品，最早的一季的大地藝術季作品就座落在米國學校，是1隻以廢棄鋼筋做成的蜻蜓，歡迎大家到縱谷遊玩享受藝術。

何彥霖進一步表示，作品是表達在一個人心中很重要的小事情，每個人在生命過程中可能會受某個人、事、物影響很深，因此占有重要的位置，這也是他的人生經驗之一，會選擇「鹿」是因為鹿是單純的動物，在傳說中也象徵智慧。

世界街頭藝術平台自2021年起，每年會由專家從數百件全球作品中挑選50件，再透過網路票選的方式，選出當年度最佳街頭壁畫，今年的票選活動將在1月31日截止。