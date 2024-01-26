大陸音樂人汪峰去（2023）年10月無預警宣布與影后章子怡結束8年婚姻，情史豐富的他三婚章子怡時曾說對方是他最後一個女人，但離婚約3個月就被前女友葛薈婕爆料有新歡，震驚全網；怎料，汪峰近日又爆出將與新歡邁入四婚，他火速透過工作室微博發聲駁斥，更強調會採取法律途徑維護權益。

微博熱搜榜今（26日）出現多條有關汪峰的討論，有人爆料汪峰將要邁入第四婚，還有新歡對象是已有過四段婚姻的網紅陳露；對此汪峰工作室微博立刻發聲闢謠，指出一切都是「憑空捏造，子虛烏有」，且汪峰與傳言的緋聞對象根本不認識也毫無交集。

聲明中提到，近日有關汪峰和其家人的傳言都已對他們造成傷害，決定採取法律手段娶正，更會針對那些侵權的用戶追究法律責任，「以維護工作室及藝人的合法權益」。

其實汪峰才離婚章子怡不久，情史豐富的他除了章子怡，還曾與齊丹、康作如有過婚姻，還和前女友葛薈婕未婚生下一女小蘋果；怎料，原本自認遇到真命天女要定下來的汪峰，仍在去年閃電離婚章子怡，主因始終未公布，令外界都很詫異。