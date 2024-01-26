台南警持搜索票、拘票，兵分多路至台南市南區及高雄市阿蓮區等處拘提陳姓男子等3名車手，到案犯嫌共7人。（圖／警方提供）

台南警持搜索票、拘票，兵分多路至台南市南區及高雄市阿蓮區等處拘提陳姓男子等3名車手，到案犯嫌共7人。（圖／警方提供）

台南市警局統計去（112）年迄今受理的詐騙案件，以「假投資」方式詐騙件數最多，且財損也最高，詐騙集團在社群或通訊軟體以低投資高獲利之誘因，吸引民眾投資；鍾姓被害人於2022年11月在Line通訊軟體上認識自稱證券助理工作人員，誆稱只要匯錢去指定帳戶就有專業人員代為操作股票，再誘騙其加入Line另1群組，以能輕鬆投資獲利，誘騙其陸續匯款至人頭帳戶共計324萬5,000元。當被害人欲將「投資獲利」提現時，詐欺集團告知已獲利達2000萬元，需再繳納20%稅務費用及手續費共計345萬元，才可領回，被害人始知受騙向警方報案。

警方表示，案經刑大偵五隊與白河分局組成專案小組調閱相關資料、影像及大數據資料分析、比對，循線查知被害人多達23名、遭詐騙金額達7、8仟萬元，該詐騙集團，接收贓款後，立即分流轉匯至54個人頭帳戶，再命其他車手分別至全台各處提領，經確認相關提款車手身分後，即報請臺灣臺南地方檢察署孝股檢察官指揮偵辦，陸續傳詢人頭帳戶到案說明，復於2024年1月17日持搜索票、拘票，兵分多路至台南市南區及高雄市阿蓮區等處拘提陳姓男子等3名車手，到案犯嫌共7人；偵詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。

台南市刑大大隊長張文源呼籲，民眾接獲社群投資訊息或素未謀面的網友，標榜保證獲利、高報酬、無風險的投資介紹，攏係假的，請民眾務必提高警覺、小心查證，理財應透過正當的投資管道，切勿聽從指示開設虛擬帳戶、匯款，應多方查證避免受騙，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。