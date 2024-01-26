總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天與立委王美惠向鄉親謝票。（廖素慧攝）

總統當選人賴清德副總統、副總統當選人蕭美琴今天到嘉義市，與連任立委的王美惠辦謝票感恩會，向鄉親道謝，賴清德表示，他與蕭美琴會做王美惠、嘉義市的堅強後盾，建設不會跳過嘉義市。

賴清德說，會好好建設嘉義市，不會因為市長是國民黨籍的，嘉義市就跳過去，不會這樣子，選舉已經結束，是不分黨派好好建設國家的時候了，建設國家不分都市，民進黨執政縣 市要照顧，在野黨執政縣市也要照顧，只要人民有需要，就要做。

總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴與立委王美惠向鄉親謝票，並熱情合照。（廖素慧攝）

賴清德說，競選期間他提出「均衡台灣國家建設計畫」，還為此辦環島拚圖活動，很多人都有參加，未來只要王美惠提出對嘉義市有幫助的計畫，都會大力支持。

賴清德還說，未來會碰到很多挑戰，政府會勇敢面對，也呼籲鄉親繼續發揮「台灣隊」的支持力量，台灣隊沒有解散，蔡英文總統已經把台灣隊隊長交棒給他，他會更努力帶領台灣在世界上架。

蕭美琴也提到，選前在嘉義市舉辦活動，被嘉義鄉親的熱情感動，嘉義市是民主聖地，她對嘉義市有信心，在此表達對鄉親最深切的感激，謝謝嘉義市民的溫暖。

王美惠也說，非常感謝市民朋友對她的支持，她一路走來不會改變，未來在中央一定會和賴清德、蕭美琴一起努力，為建設地方繼續打拚。