Fendi本季高級訂製服中充滿扭轉意識，線條、結構、裝飾成為另一種造型語言。（Fendi提供／黃唯淯台北傳真）

本季Fendi Gems Baguette包款使用大量的白鑽、流蘇、鉑金等元素，相當有看頭（Fendi提供／黃唯淯台北傳真）

極為纖細的馬海毛，打造出張狂的奢華造型。（Fendi提供／黃唯淯台北傳真）

使用大量流蘇、亮片裝飾的服裝，帶來相當衝擊的視覺感。（Fendi提供／黃唯淯台北傳真）

對Kim Jones來說，他本意是創作出能人能駕馭的服飾，而非服飾駕馭個人。（Fendi提供／黃唯淯台北傳真）

女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）近年已少有新作，但她與前夫之女艾娃菲利普（Ava Phillippe）近年常現身時尚活動，兩人一同出席時被狂讚根本是姐妹，星媽薇絲朋也樂的帶女兒到處現身，此次大秀還請來品牌大使全智賢、千黛亞（Zendaya）等人出席，其中全智賢歐膩以淺灰與水藍搭配酒紅色絲襪與高跟鞋，性感指數爆表；千黛亞也以酒紅色長禮服搭配全新髮型現身，吸引不少媒體目光。

而回到Fendi甫落幕的2024春夏高級訂製服大秀，品牌創意總監Kim Jones用了「結構與裝飾」的字眼表達了他對這季服裝看法，在他心中，衣物不是凌駕於模特兒之上的，人與衣物，兩個形體是可以互通表達概念，就像大家常常說的，同一件衣服，穿在不同人身上會散發不同的氣質，Kim Jones就把這點獨立挑明出來，把服裝結構轉化為裝飾，把線條扭結成服裝輪廓，重新裁量人體線條之美。

而在配件部份，也出現不少高級珠寶概念衍生而出的超現實感作品，如由Fendi珠寶藝術總監Delifina Delettrez Fendi設計的「Singular Vision」高級眼鏡，為每個人量身掃描臉部尺寸後，以白鑽和白K金製成，單論話題度，完全不輸蘋果推出的Vision Pro；而在品牌知名的Baguette包款上，也推出更加奢華的Fendi Gems Baguette包款，以18K白金、密鑲白鑽包扣，鱷魚皮包身鑲有鉑金箔片等，華麗到無以復加，也是Fendi本季高級訂製時裝大秀的焦點之一。