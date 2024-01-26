「Order Attitude」曾連續4年在世界街舞錦標賽台灣站（簡稱HHI Taiwan）獲得多項佳績，更在去年拿到台灣總決賽冠軍頭銜。團體擅長舞風包含Hip-Hop、Locking、Popping、House、Breaking、Street Jazz、Choreography、Freestyle、Vogue、Waacking、K-Pop MV及兒童街舞等等。

團長小慶 ( 左 ) ，元老團員大摳 ( 右 ) 。( Order Attitude 提供 )

團長 小慶 oa_6ching

黃慶源，小慶 ( K.WON )

擅長舞風：Choreography／Freestyle／Locking／Hip-Hop／Breaking／K-Pop MV及兒童街舞

特殊技能：活動企劃及執行／培訓師資／平面設計／影像攝影

舞齡：17年

隸屬舞團：Order Attitude

隸屬工作室／職位：OA Studio掌握態度舞蹈工作室／WOAH!OA藝能培訓中心／OA Kids／Groupie追星族品牌服飾主理／負責人

2018年擔任過韓國Gravity Cultureground Studio特聘師，並於2022年擔任台南市體育會街舞委員會副總幹事。為魏暉倪 Nini、Lara、大賀兄弟、藍子庭等藝人MV拍攝舞者，賈靜雯、周杰倫等大咖藝人廣告拍攝舞者，同時也是周興哲演唱會舞者之一。

元老團員 大摳 oa_daacco

陳勇杉， DaCo Chen

擅長舞風：Choreography／Waacking／Freestyle／Jazz Funk

舞齡 : 12年

隸屬舞團：Order Attitude／仙女下凡／AnyWaack／DCBM

授課教室：OA Studio／PariJ Studio／DCBM Studio／Alma Studio

為戴佩妮、麻吉弟弟、黃明志及玖壹壹等多位藝人MV拍攝舞者，玖壹壹、安苡葳及《大嘻哈時代2》總決賽阿夫御用舞者。大摳表示「努力不一定會有收穫，但是不努力一定沒有收穫！加油！」。

元老團員章章( 左 ) ，元老團員包子 ( 右 ) 。( Order Attitude 提供 )

元老團員 章章 oa_lil_su

章章，LIL_SU

擅長教學：兒童街舞／青少年培訓／成人街舞／Hip-Hop／House

舞齡：13年

隸屬舞團：Order Attitude、Vossi Crew

現任工作室：OA studio掌握態度舞蹈工作室／OA Kids／CCD杯子蛋糕／MSD萌世代／永華運動中心街舞教練

章章表示，「找到自己跳舞的樂趣及動力，才能跳得長久，Hip-Hop Forever」。

元老團員 包子 oa_why2lyn

葉晏伶，包子

隸屬舞團：Order Attitude

為張秀卿、饒舌歌手大支、Lara及麻吉弟弟等多位藝人MV拍攝舞者，《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面舞者，綜藝大集合、歡樂智多星等節目嘉賓。包子老師表示，「沒有什麼會不會，跳就對了」。

元老團員政芳( 左 ) ，二軍團員卓嘻 ( 右 ) 。( Order Attitude 提供，翻攝卓嘻IG )

元老團員 政芳 oa_fun5

吳政芳，政芳 （FunWu）

擅長舞風：Hip-Hop／Freestyle

舞齡：14年

隸屬舞團：Order Attitude

培訓舞團：Further／Naught Kid

隸屬工作室：OA studio掌握態度舞蹈工作室／WOAH!OA藝能培訓中心／OA Kids

為《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面舞者，曾多次擔任Hero 4 Who 等街舞大賽奪冠選手之指導老師。

二軍團員 卓嘻 oa_cc_0223

2012年擔任南榮科技大學熱舞社社長，2019年曾離開跳舞圈，直到2021年才漸漸回歸，一開始覺得非常可惜，看著團員發光發熱只想趕快回來，所以選擇先讓自己努力工作，所幸只花一年半的時間，「現在的我雖然已經不在線上，但還是努力在做我喜歡的事情，有空還是會去找喜歡的老師進修，參與作品拍攝、報名表演，正用我的方式努力維持我喜歡的跳舞，不要放棄，莫忘初衷」、「只要你喜歡，就算有任何挫折必須得離開，有一天你成功戰勝困難，你就還可以再回來做你喜歡的事」。

二軍團員斑斑( 左 ) ，二軍團員家妤 ( 右 ) 。( Order Attitude 提供 )

二軍團員 斑斑 oa_banban

隸屬工作室：OA studio掌握態度舞蹈工作室／OA Kids／高雄懂跳街舞教室

2022年金曲獎表演舞者、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面舞者。斑斑表示，「把握享受音樂的當下 繼續用舞蹈感染更多人」。

二軍團員 家妤 oa_900923fish

擅長舞風：Kpop

舞齡：15年

教學：5年

Hero 4 Who vol.4即播即跳冠軍、合伙人Kpop即播即跳MVP；創立「TTK」推廣KPOP文化，舉辦快閃、舞展等活動，讓喜愛KPOP的大家有更多舞台能發揮。家妤表示，「莫忘初衷，享受舞台，fighting」。