蔡英文總統今日下午出席「警政署113年第一次署務會報」，感謝警察同仁在日常生活中的每個角落，盡心盡力保護人民安全、穩定社會秩序，並期許警政署滾動調整治安策略，讓警察同仁能夠因應新興犯罪手法。未來，政府也會多管齊下，給大家更大的支持，提升警察同仁的工作條件和環境。

蔡英文表示，這個月才剛結束總統和立委的選舉，藉此場合，她要感謝全國警察同仁的辛勞。過去一年，不論是接連的選舉活動或是投票日當天，都有賴警察同仁維持秩序，「大家辛苦了」。

蔡英文說，警察同仁在日常生活中的每個角落，盡心盡力保護人民安全、穩定社會秩序。回顧去年，針對國人關切的治安議題，政府也與人民保母一起努力，持續推動各項精進作為。

蔡英文指出，像是在防治詐騙上，我們完成了「打詐五法」的修法、加重詐欺罰則。透過推動「打詐1.5」方案，集結中央、地方政府以及民間的力量，加強識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向的工作。

蔡英文提到，為了查緝槍枝犯罪，在全國實施五波檢肅行動，也完成修法，將非法持模擬槍罪加重為刑責，並且嚴懲幫派及組織犯罪者公然開槍，可判刑7年以上。在掃黑行動上，去年警政署也實施9次行動專案，查緝幫派犯罪組織497個，以及不法所得超過6300萬元；在打擊毒品上，去年，刑事局破獲了近年國內最大宗的安非他命走私案。

蔡英文說，這些都是警察同仁努力的成果，新的一年，她也期許警政署除了積極落實各項任務，也要滾動調整治安策略，讓警察同仁能夠因應新興犯罪手法。

蔡英文表示，這些年來，政府也多管齊下，希望給警察同仁更大的支持。包括調高警勤加給、調整超勤加班費的上限、增置幹部職務，還有改善警察廳舍空間；也在去年啟動「精進員警執勤安全方案2.0」，強化教育訓練，以及充實警用個人裝備。未來，政府會持續努力，提升警察同仁的工作條件和環境。

蔡英文說，再過幾天就是農曆春節，當民眾出遊、返鄉的時刻，更是警察同仁最忙碌的時候。她要再次感謝大家在崗位上的付出與貢獻，也要向警察同仁拜個早年，祝福大家新年快樂。

隨後蔡英文頒發2023年維護治安工作團體獎勵金，慰勉警察同仁們的辛勞。包括內政部長林右昌、警政署長黃明昭等亦出席活動。