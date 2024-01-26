2月4日即將迎來立春，是24節氣之首，代表春天正式到來，萬物復甦。清水孟國際塔羅小孟老師點名雙子、巨蟹、摩羯和天秤座，立春期間的財運超旺，其中雙子的偏財運極佳，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，會有不錯的進帳。

▍TOP 4、雙子座

雙子座在立春之後偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來。另外，立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯的進帳。

▍TOP 3、巨蟹座

巨蟹座在立春後工作會非常忙碌，但也意味著會有不錯的進帳，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績，倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。

▍TOP 2、摩羯座

摩羯座的財運不錯，有兼差的人在立春後會明顯感受到金錢收入比以往增加，可以多展現自己的才華，並善用網路資源，好好經營自己，可以達到事半功倍的效果。

▍TOP 1、天秤座

天秤座在立春後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應；雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。