國安基金第8次護盤於2023年12月已經處分完畢，國安基金今日公布操盤的持股明細，國安基金砸545億元護盤其中就砸了358億元購買台積電股票，根據國安基金明細顯示，台積電獲利83億元，加計獲配現金股利約7.6億元，報酬率達25％。

這次台積電共計投資15檔股票，前五檔股票分別為台積電、聯發科、台達電、台塑以及日月光，以電子股為主。