水下無人載具（UUVs）是目前世界各國重點發展的領域，烏克蘭在黑海以小搏大的成果證明了這一塊的有效性，美國海軍研究人員將於3月向全球工業界介紹一項名為「無人水下載具動力與推進系統」（Power and Propulsion Systems for Unmanned Undersea Vehicles）的計畫，旨在開發下一代無人水下載具所搭載使用可長時間運作的高效能推進系統，因此必須能夠在廣泛的速度範圍內工作，使用新型的架構、電力系統、燃料和推進器設計。

據網路軍事媒體militaryaerospace.com 26日報導，維吉尼亞州阿靈頓的海軍研究辦公室（Office of Naval Research in Arlington）官員將於3月4日召開機密工業日簡報，邀請產業界參與，這項計畫致力於開發一種新型無人水下載具推進系統，必須要能能在低速和高速之間切換，還要能夠隨時停止和重新啟動，以推動水下載具，所以也必須考慮到材料技術。

海軍研究辦公室正在尋求新設計，以實現通過能源收集、儲能和管理以及有效使用現有的電力來實現極長時間的任務。

有興趣參加這次工業簡報的廠商，可以在2024年2月16日之前發送電子郵件至[email protected]，收件人為Yezabeth Cueva提出機密拜訪的申請。