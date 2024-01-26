75歲香港資深演員秦煌，因飾演金庸筆下的老頑童「周伯通」走紅，至今已參演超過百部劇集，被譽為「金牌綠葉」，不過近年來因為健康狀況不佳，已減少目前作品，近日他接受港媒訪問，也曝光最新近況。

秦煌向《頭條日報》透露，多年來和家人關係疏離，育有3女1子的他坦言，以為用物質滿足就可以，因此將他們託付給太太、已故商台DJ莫佩雯照顧，沒有太關心家人生活，「我和太太在不了解下結婚，到了解後分開，所以她生前對我有好多不滿」。

秦煌表示子女各自有家庭，關係時好時壞，雖然經濟狀況不是很寬裕，但不會靠子女養，他也透露自己21年前就搬到深圳居住，但因為子女沒有離婚，後來認識小他30歲的紅粉知己，對方盡心照顧他的生活起居，「當年我已50歲多歲，對方只有20幾歲，所以曾經勸她離開，但趕都趕不走」。

秦煌飾演金庸筆下的老頑童「周伯通」走紅。（圖／翻攝東網）

過去以肉肉可愛形象深植人心的秦煌，隨著年紀增長，脂肪壓迫到神經線，出現腰骨疼痛的問題，需要拄枴杖或以輪椅代步，因此他遵從醫生的建議，減少澱粉攝取，並積極減重，不過2020年出席戲劇記者會時，因體力不支被發現倒在電視台門口，導致肩膀骨裂，動手術並靜養1個月才出院，隔年復工又被拍到現身醫院急診室，健康狀況令人擔憂。

對此，他也表示現在身體狀況很ok，每隔4個月去復診一次，會推輪椅是要扶著走去買東西，如果沒地方坐下來休息，可以拿來坐。秦煌去年和好友林偉聚餐敘舊，坐在電動輪椅上精神看起來不錯。

不過林偉突說「你今天洗澡了？洗頭了嗎？有一股『老煌味』」，讓他立刻表示「我一會兒回去洗啦」，雖然他不停揶揄秦煌，但其實兩人是多年好友，加上住得近經常見面、相約吃飯，應該只是朋友間的玩笑話。