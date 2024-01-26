以「先誠實再成交」贏得消費者信賴的永慶房屋， 2023年業績較2022年成長1成、成交件數年增15%！並宣布2024年永慶房屋將於雙北直營區再開17店，擴大服務能量。

2023年房市受到《平均地權條例》修法、經濟展望下修、全球貨幣緊縮等因素影響，市場呈現上冷下溫格局，永慶房屋雙北直營地區（含台北市全區、新北市：板橋、中和、永和、新店、新莊、土城6區）的買賣移轉棟數年減4.4%，惟永慶房屋2023年的交易件數卻逆勢成長15%，業績也年增10%，顯示永慶房屋持續逆勢成長，表現優於市場。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋之所以能夠逆勢成長，關鍵在於提供消費者完整的誠實服務，不僅保障消費者購售屋權益，並將價格的決定權還給消費者。加上永慶便捷的科技工具，幫助消費者輕鬆掌握購售屋的相關細節，更提升房產交易效率，讓每位消費者既安心又滿意。

其中，永慶房屋副總經理簡國維帶領的大安一部業績表現最為亮眼，業績與成交件數雙雙年增14%！簡國維副總經理直言，除了誠實服務和科技工具之外，永慶房屋的團隊合作文化，也是成功的重要關鍵！

永慶房屋副總經理簡國維（圖中）表示，永慶房屋的團隊合作文化，是業績爆發的致勝關鍵！(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋以團隊合作取代單打獨鬥，透過團隊聯賣，消費者不管是要買賣哪一區的房子，只要委託一位經紀人，就能獲得雙北市全體經紀人的共同服務，一起協力幫忙找物件、媒合買家，為消費者帶來更高的服務品質與高效率服務。簡國維副總經理表示，大安一部的業績高達9成來自聯賣，2023年大安一部平均單店人力7.5人，未來人力將繼續擴充，期待與更多夥伴一起為消費者提供誠實服務！

至於永慶房屋「店業績冠軍」，則由2023年11月重新裝潢的永慶房屋忠孝敦化店拿下。領導團隊的高柏原店協理，交出超過9000萬的年度店業績、平均單月業績高達757萬的成績單！高柏原店協理也贊同團隊聯賣制度，不僅有效提升服務品質，更能幫助業務新人快速成長、擺脫一般業務單打獨鬥的工作困境。

由高柏原店協理（右6）領導的永慶房屋忠孝敦化店，創下超過9000萬的年度店業績、平均單月業績高達757萬！(圖/永慶房屋提供)

為歡慶2023年的亮眼成績，永慶房產集團將在2月7日於南港展覽館舉辦最大場的尾牙宴。活動席開近600桌，並邀請告五人、動力火車、A-Lin、未來少女紫月光、Passion Sisters中信兄弟啦啦隊、九天民俗技藝團等現場飆唱勁舞，預計將有近6000位永慶房產集團員工和眷屬現場同樂。其中，告五人、Passion Sisters中信兄弟啦啦隊去年獲得永慶同仁好評，今年再次應邀，帶給永慶夥伴更多精采表演。

2024年永慶房屋不僅要再展17店，單店人力更要持續擴編！其中土城清水店已率先開店服務，農曆年後新莊與新店亦將陸續開店，帶給更多消費者優質的購售屋服務。永慶房屋表示，為了跟上快速成長的服務需求，永慶房屋持續擴大招募，並延續「業務新人入職首年60萬元」的新人收入保障專案，搭配「一對一師徒制」，幫助所有業務新人在永慶房屋迎來成功、高薪的人生。歡迎所有對房地產有興趣、想要賺取高薪的求職者，加入永慶的行列。