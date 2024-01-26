拜登政府透過基礎設施投資和就業法案(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)提供約1.2兆美元資金推動交通等基礎建設，降低通膨法案(Inflation Reduction Act, IRA)則投入約4370億美元，發展電動車、再生能源等產業並鼓勵於美國或盟國製造。近年來對影像監控、電信設備等產地管制日益嚴格，去年底進一步通過法案規範無人機產地。

外貿協會行銷專案處處長李文鉦指出，許多業者有意跨入美國政府採購市場，但規範繁雜且諮詢費用高昂令人卻步，為此，貿協提供了持續的輔導與資源協助。另外，我業者雖有意符合貿易協定法規範(TAA)，卻常難以掌握實質轉變的定義，因此特辦理本說明會解惑。

勤業眾信聯合會計師事務所副總張馨云詳細解說實質轉變議題，並提供線材、硬碟、主機板等判例說明。美國SAFE智庫創辦人及CEO Robbie Diamond則分享美國重大政策推動背景，及美國總統大選結果可能牽動補助方向與對電動車產業的獎勵措施。美國Federal Schedule顧問公司執行經理Melody Giangreco則提示GSA供應商資格申請要點，另進一步以安全科技產業為例，依據產品服務代碼分析採購類別、重要業主與得標商、預算分布州別，同時解析美國交通部採購資訊，協助業者了解市場全貌。