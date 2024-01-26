衛福部今公告三班護病比標準，同時祭出夜班費獎勵，期盼留住護理人力，改善血汗護理問題。國民黨新科立委廖偉翔今宣布，他已做好準備，決定就任後加入「衛環委員會」，將檢討健保點值問題、推動三班護病比入法等。為發揮即戰力，他特別邀請本次總統大選協助國民黨操刀醫療政策，具21年立院經歷的資深助理丁旗源擔任辦公室主任，期盼在衛福、勞動及環保等領域，守護國人權益。

台中市西南屯區新科立委廖偉翔今表示，11萬9740張選票的託付，是他永遠的責任。為讓台中不斷升級、超越，並接續過去打擊高端弊端的經驗，廖偉翔決定就任後加入「衛環委員會」，掀開民進黨8年執政貪贓枉法、官商舞弊的遮羞布。

廖偉翔表示，他已做好準備，規劃好問政藍圖，未來進到衛環委員會，將會提出青少年心理輔導工作得抵稅、研議納入健保給付並且要廣設心輔中心、解決健保點值問題的醫療發展特別條例並檢討健保法、國中生割頸案的少年事件處理法及兒少法、解決血汗護理的三班護病比入法、提升再生醫療品質的再生醫療發展條例、攸關障礙平權的身心障礙者權益保障法、制定長照保險法讓長照制度可以永續、修改性別工作平等法及勞工請假規則讓家庭照顧假亦可領半薪、打擊環保蟑螂加重廢清法刑責、提升綠能轉型的碳盤查及碳費徵收制度，以及避免貪腐的揭弊者保護法等。另也會提出修正中小企業發展條例及公司法，解決低薪問題。

為發揮即戰力，廖偉翔特別邀請本次總統大選協助國民黨操刀醫療政策，具21年立院經歷的資深助理丁旗源擔任國會辦公室主任。丁旗源為陽交大醫學院衛福所、東亞政經塾顧問，專長為健康及社福政策，對於醫療生技、健保制度等都有深入研究，預算審議功力深厚。他期盼未來可在衛福、勞動及環保等領域守護國人權益，把關好各項預算，讓錢都花在刀口上。