新北昨爆出8名消防員涉嫌圖利殯葬業者洩漏個資案，其中2人遭羈押禁見，另5人以5到30萬元不等金額交保，新北市議會民進黨團今批新北市長侯友宜競選總統期間政見曾大力宣示掃黑，主張恢復特偵組揭弊，但新北市爆發消防員涉圖利，市府用力切割，卻不檢討市府被黑手伸入的情形，無疑打擊第一線同仁的士氣；藍營則籲少數議員趕快脫離選舉狀態，回歸理性監督。

對消防員疑似洩密殯葬業者案，新北國民黨團表示，肯定市府於去年主動調查、主動報請地檢署偵辦，對揭弊絕不姑息，有效肅清整攤，將要求市府持續依法嚴正查辦，同時也呼籲民進黨勿藉此造謠抹黑，趕緊脫離選舉狀態，回歸理性監督。

國民黨新北市議員陳偉杰指出，每日看報罵市府似乎成為民進黨籍議員的工作SOP，針對不同類型案件表達意見，雖然是議員份內之事，但雙重標準的不當批評，相信市民都看在眼裡。

國民黨新北市議員江怡臻說，侯友宜請假期間，市政從未停下腳步，誠懇呼籲少數議員趕快脫離選舉狀態，一而再再而三的政治操作只會讓市民厭煩，也無助於市政推動。

民進黨團總召鄭宇恩表示，這周新北不平靜，除了24日發生令人遺憾公托男嬰戴口罩窒息案，25日消防局更是爆出涉勾結殯葬業者圖利案，新北並沒有因為侯市長回歸市政而恢復平靜，反倒是事件不斷發生。

鄭宇恩呼籲侯友宜，既然已回歸新北，加倍奉還加倍努力在市政上不要只是說說，民進黨團對重大社安事件站在監督市政立場，也一再希冀新北市政府要檢討改善防止悲劇再發生，抨擊民進黨做政治操作者，實屬缺乏同理心，同樣的心中只有政治操作者，所見所聞都是政治操作心中更是只有政治沒有人民。

鄭宇恩表示，新北消防局第二救災救護大隊疑似洩密予殯葬業者案卻不見侯市府的說明，昨晚新北消防局發出的聲明中又極力切割說是少數消防人員未能廉潔自持，侯友宜又聲明圖利屬實就嚴辦，彷彿事件從來沒有行政上的缺失。

諷刺的是，上周侯友宜參加慶祝119消防節，並一起高唱「你是我的兄弟」，如今推諉過錯立即切割，無疑打擊第一線同仁的士氣。消防同仁面對高危險工作衝鋒陷陣，我們呼籲上級指導單位應要盡督導之責，勿讓我們同仁陷入非法而不自知。

民進黨團副召張維倩指出，新北市刑警大隊偵破虛擬貨幣投資詐欺集團本該是大功一件，結果新北刑大卻在臉書粉專發布查緝行動的影片，被戲稱為「偵查大公開典範」，依據刑事訴訟法245條第1項規定：「偵查，不公開之。」明文約束檢警調等偵查機關，在偵辦刑事案件過程中所取得偵查資料，於審判前禁止對外公開。

新北刑大卻好大喜功在臉書發布偵查行動的影片，「偵查大公開」的結果，犧牲了當事人的隱私及名譽，勿忘2013年發生的「媽媽嘴案」無辜的老闆呂炳宏被貼上殺人犯標籤，新北市刑警大隊除了要增進自身法學涵養更應遵守法律規定勿因一時好大喜功損害民眾權利，更讓大眾質疑新北刑警大隊的專業性。呼籲新北刑大應公開向社會解釋並嚴正道歉，不該只把影片刪除就當作沒事。

國民黨新北市議員呂家愷表示，在民進黨眼裡，調查過程不公開說是隱匿包庇不透明，主動報請檢察署偵查又變成打擊前線士氣？在民進黨眼裡，公布現場打擊犯罪影片卻說違反偵查不公開原則，移除影片後又批評不負責任？難道只要能攻擊侯友宜，就算前言不對後語的雙標也沒關係嗎？