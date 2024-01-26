嘉義市政府文化局舉辦「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」26日在市立博物館開幕，前副總統蕭萬長伉儷、嘉義市長黃敏惠共同剪綵，展出蕭萬長成長、為台灣政經打拚、與國際貿易談判、參選從政等事蹟，蕭萬長說「我是平凡的人，做了一些不平凡的事。」
黃敏惠、前監察院長張博雅、前花蓮縣長謝深山、信義房屋企業集團創辦人周俊吉、市議員張秀華、鄭光宏、陳家平、前嘉義高中校長黃義春及多位校長，蕭的親友故舊出席盛會，見證這個歷史時刻，開展前由蕭萬長的學弟妹嘉中管樂團演奏開場。
黃敏惠表示，「微笑老蕭」蕭前副總統是土生土長嘉義人，50年公職人生，從基層科員做起，經貿專長備受肯定，而獲拔擢，擔任經濟部長、行政院長，還是首位參與立委選舉、經歷民主洗禮的官員，後來還當選第12屆副總統。
黃敏惠細數蕭萬長對國家、家鄉的貢獻，包括台美斷交前夕，爭取到美國「永久最惠國待遇」；擔任行政院長時力挺嘉義的建設，例如市立博物館、市政府南棟大樓、垂楊大橋、嘉義大學等，奠定嘉義市各項發展基礎。
黃敏惠還特別提到前總統陳水扁還邀請蕭萬長擔任經濟總顧問，當時蕭萬長認為受國家栽培，就應以「福國利民」為優先，而政黨輪替是民主常態；黃敏惠認為這就是嘉義民主聖地的精神表現。
蕭萬長憶起一生遵循父親教誨做人要忠厚老實、忍辱負重、寬恕，也感謝黃敏惠市長特別辦這次展覽。
蕭萬長說，嘉義是他的故鄉，以嘉義為榮，黃敏惠市長努力拚市政，讓嘉義市變成小而美的城市，向她致上最高敬意。
市府文化局表示，這次特展導入設計思維，搭配互動式體驗，呈現「嘉義人嘉義事嘉義精神」，內容有4大主題，包括國際談判、農家子弟的經貿仕途、從微笑老蕭到一國元輔、回饋鄉里，展期至5月19日止。
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