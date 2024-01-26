隨著中國大陸房地產與股市等投資標的陷入低迷，大量的散戶型投資者正在將投資撤離中國轉向美日資產。據外媒報導，被外界以「中國大媽」為名的大量散戶型投資者近期瘋狂買入美日指數股票型基金(ETF)等境外資產，此種投資風潮顯示，中國政府要拉抬大陸股市人氣確實難上加難。

《華爾街日報》報導，中國散戶投資者急於將資金轉投境外資產，甚至願意為此支付高昂的溢價。最近有一個能充分說明他們急切心情的例子，本周前3個交易日，一隻由大陸華夏基金推出的ETF交易以資產淨值溢價14%-20%的價格成交。

報導說，由於這支ETF太受歡迎，華夏基金週四將其暫時停牌一小時，以冷卻資者情緒；另一家基金公司也採取了類似行動。華夏基金還特別提醒投資者，該ETF二級市場交易價格明顯高於基金份額參考淨值，如果投資者盲目投資，可能會遭受重大損失。這項投資提醒發出後，華夏基金ETF的溢價幅度隨即降至5%。

大華繼顯(UOB Kay Hian)財富管理部門首席投資官王琦（Qi Wang）說，當前對美股和日股的狂熱與多年前中國大媽們恐慌性購買房地產、比特幣和黃金沒有什麼不同。當年中國大媽的豪邁手筆震驚投資界，自此成為代對股價有巨大影響力的中國散戶投資者的代稱。

報導說，本周稍早中國政府發布消息要採取更強有力的措施穩定市場並提振投資信心，但是投資者對日本和美國ETF的瘋狂買氣表明，中國政府要拉抬低迷數年的股市人氣將會非常艱難。

以基準滬深300指數為例，去年累計下跌11.4%，是連續第3年下跌。中國投資者因此陸續轉向日本和美國等海外市場，這2個國家的股市在2023年均大幅上揚。

報導表示，金融數據提供商萬得(Wind)的資料顯示，由於追捧人氣熱烈，以日經225指數為標的4隻ETF本周交易額暴增至33億美元，有望成為有史以來最繁忙的一周。另一支追蹤標普500指數的華夏基金ETF周三收盤價較其資產淨值溢價18%。在暫停交易一小時後，溢價縮窄至5.8%。

報導說，近年來外國投資者紛紛撤出了中國股市，現在也有越來越多的中國散戶投資者也撤出了資金，他們將資金投向了包括貨幣市場基金在內的更安全資產。