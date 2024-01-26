立法院2月1日將舉行正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜、江啟臣，組成「韓江配」，力抗民進黨游錫堃、蔡其昌的「游昌配」。由於三黨不過半，民眾黨的8席立委成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲表示，將邀請兩黨有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團報告政見。前立委郭正亮認為，韓國瑜很有可能會在投票前夕去拜訪柯文哲，因為他們兩人有一些交情。

郭正亮金(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨不斷在黑韓國瑜，是講給民眾黨聽的。因為民眾黨那8位不分區立委，至少有6個是綠底的，民進黨等於是在向他們喊話，「韓國瑜這樣你投得下去？」這時柯文哲就要下軍令狀，要杜絕民進黨的喊話或是抹黑韓國瑜，因為這種招數是爛招，國民黨又沒有去抹黑游錫堃，從來沒有看過這樣在選正副院長，這也就意味著民進黨非常擔心沒有選贏院長。

郭正亮建議，這時柯文哲就要拿出黨主席的權威，因為民眾黨那8位不分區立委中，有6個是綠底，這是民眾黨自己要考慮的問題。

郭正亮預測認為，韓國瑜很有可能在投票前夕去拜訪柯文哲，因為他們兩人有一些交情，當然大家都要努力到最後一刻。