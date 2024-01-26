高雄火車站周邊是八大行業大本營，其中，九如二路在地人皆知「排毒一條路」。《中時新聞網》記者晚間直擊按摩店妙齡女子穿著清涼火辣，看見落單男子主動熱情招呼，還甜喊「什麼服務都有...」。而當地老司機、年輕人受訪，長年存在暗黑景象全說了。
晚間9點半左右，男記者佯裝尋芳客，九如二路上隔沒幾公尺就有養生館，不過，有別於一般按摩館，店外玻璃都貼上霧化貼紙，只留中間看的到外頭的區塊，氣氛相當神秘，讓人好奇「裡面在做什麼」?
果不其然下一秒，經過某家養生館，一名年約20多歲、長髮妙齡女子站在門口，穿著粉色平口佯裝，好身材藏不住；另一間店外標榜「肩頸痠痛、舒緩壓力」按摩館，外籍女子見記者落單，馬上熱情招呼「帥哥！來啊！」記者詢問「多久時間?」對方回答「1個多小時，什麼服務都有」。令人產生許多遐想。
在地青年表示，「九如二路到火車站附近的歌城、卡啦OK幾乎都是『那種店』，晚上10、11點後，小姐會站在外面跟路人打招呼，其實過去心裡就有個底了，但看破不說破，畢竟這種店，她們也要生存啊！」
不過，一名在地老司機卻向記者透露，「九如二路上多半是越南、大陸小姐，她們雖穿著清涼，但都是做純的；做黑的會直接上去你看不到、也不會讓你挑，(三七仔)會隨機安排，而客人年齡層廣泛，小姐價位從1千6起、3千多元則較年輕的」。
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