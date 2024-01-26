64歲綜藝天王胡瓜，去年9月爆出專寵20歲樂天女孩熊霓，風波蔓延近半年，結果近日發現去年10月開始接送熊霓的「寶馬男」是補教名師徐薇獨子江大成。胡瓜今（26日）與老婆丁柔安帶領歐漢聲（歐弟）、葉欣眉等舉辦媒體餐敘，透露江大成出書時有詢問能否幫忙推薦，以及詢問是否能上節目宣傳，也坦言沒有收到江大成的新書。

胡瓜表示當時二話不說地表示願意推薦，只是當對方再提出想上節目宣傳時，他手上正好沒有合適的節目，等到現在有了新節目，江大成又已成為同性質節目關主，礙於業界規則沒辦法邀約，「我是很歡迎他來《大集合》宣傳」。

江大成今表示，書籍出版後有趁錄影時分別送給吳宗憲、曾國城，「近日一直在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手送上，耽誤了時間還請瓜哥見諒，大成非常感謝瓜哥及各位前輩的照顧與提攜，再次感謝。」對於胡瓜不滿他不曾出面澄清他與熊霓一事，他則未回應。