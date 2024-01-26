高雄區監理所為維護用路人安全，透過「註銷號牌定位即時通報」系統稽查註銷車輛號牌，112年至今成功查扣109輛註銷號牌，近日成功查獲一輛違規大戶註銷車輛，查該車已累計高達957筆違規未結，金額高達32萬3921元。

高雄區監理所指出，近日成功於鳳山區停車格查獲一輛違規大戶註銷車輛，查該車已累計高達957筆違規未結，金額高達32萬3921元，並還欠繳燃料費、牌照稅、強制險違規等數萬元，且尚有貸款未清，又未依規定驗車，車牌遭到註銷，仍四處趴趴走並長期占用路邊停車格，堪稱註銷霸王車，成功透過「註銷號牌定位即時通報」系統終結該車違規行為。

監理所表示，監理機關每月定期更新註銷號牌車號放置黑名單資料庫，藉由停車收費員開立停車收費單或智慧停車柱，傳送停車資料至停管中心雲端，若雲端資料比對為「註銷號牌車輛」，會將停車格號及路段地點立即回傳給監理機關，高雄區監理所由自行建置的「註銷號牌定位即時通報」系統將停車格透過經緯度轉換為定位導航資訊，並告警通報監理人員，由監理機關人員與警方一同前往現場收繳號牌。

統計112年至今，高雄區監理所透過註銷號牌定位即時系統於高雄市部分地區，成功查扣了109輛註銷號牌，違規欠繳金額從數千元到數十萬都有，最多欠繳45萬餘元，109輛車合計欠繳近約800萬元。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，使用已註銷號牌車輛上路，不僅違法，且未經檢驗合格的車輛，恐有危及用路安全的疑慮，因此提醒車主勿心存僥倖，若號牌遭註銷，應儘速將號牌繳回公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，以確保行車安全避免受罰。