民進黨主席暨總統當選人賴清德26日下午返回本命區台南謝票，受到大批民眾夾道歡迎。（洪榮志攝）

民進黨主席暨總統當選人賴清德26日下午返回本命區台南謝票時，公開承諾會好好建設台南市。（洪榮志攝）

「總統好！」民進黨主席暨總統當選人賴清德26日下午返回本命區台南謝票，受到大批民眾的夾道歡迎。賴清德參香後公開承諾，台南市雖是6都之一，但他在競選時走過全台22縣市，覺得台南市還必須大大進步、建設及提升，才能與其他5都相比，因此他會好好建設台南市。

今天下午4點30分，賴清德抵達中西區台灣首廟天壇參拜時，守候在現場的大批民眾，不僅熱烈高呼「總統好」，還有高齡95歲的阿嬤特地在巷道旁等候，只為與賴清德握手寒喧，賴清德也向沿途商家一一致意及拜早年。

賴清德指出，他於1月13日高票當選，隨後在各縣市展開謝票，他要感謝台南市全國最高得票率的支持，以及讓民進黨台南市6名立委順利連任。未來他將與民進黨立法院黨團及結合國會在野的力量，讓台灣在正確的道路上繼續進步，壯大台灣，守護台灣的主權、民主及繁榮。

賴清德還強調，時代進步，科技發達，台灣要讓有能力的人好好發揮，弱勢者也需得到政府照顧，如此才是幸福國家。