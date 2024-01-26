嘉義縣永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」今天啟用，縣長翁章梁致詞感謝。（廖素慧攝）

嘉義縣永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」今天啟用，大眾教育基金會董事長簡明仁致詞。（廖素慧攝）

嘉義縣永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」全新啟用。（廖素慧攝）

大眾教育基金會捐贈嘉義縣立永慶高中一座「王楊嬌光電風雨球場」，歷時1年4個月興建，建造經費逾2000萬元，26日啟用，縣長翁章梁、立委蔡易餘、王永慶女婿大眾教育基金會董事長簡明仁、董事吳順意等人剪綵，各界人士及全校師生歡慶。

嘉義縣政府表示，這座風雨球場啟用後，將成為永慶高中師生一個全新的運動與學習場所，球場總面積1380平方公尺，淨高9公尺，建置容量為152.46kW，每年可產生18.6萬度電，未來提供排球隊和足球隊比賽訓練使用，還有師生上體育課。

嘉縣府指出，大眾教育基金會長期致力於弱勢扶助及社會公益，球場的地面由體育署和嘉義縣政府經費補助，其餘費用全由基金會負擔。

翁章梁說，簡明仁的父親簡吉是台灣農民運動的重要人物，簡明仁也是王永慶的女婿，他繼承了兩位非常了不起的父親的偉大遺志，20幾年來持續關懷弱勢、支持偏鄉教育和回饋鄉里，以岳母之名將球場命名為「王楊嬌光電風雨球場」，讓王永慶先生和王楊嬌夫人創建的永慶高中，永遠相互依伴，這份大愛令人敬佩，孝心感人。

簡明仁認為教育是國家的根本和希望所在，透過「王楊嬌光電風雨球場」的興建，希望提供永慶高中師生更舒適友善的教學與學習環境。

永慶高中校長郭春松說，這座球場讓學生運動上課不再受極端天氣影響，未來太陽能板發電收益全數用於扶助弱勢學生教育、支持參賽相關用途，並作為簡吉和台灣農民故事展場，以及發展體育特色課程。